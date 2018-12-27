На КАД будут полностью перекрыты три съезда

СЕГОДНЯ 13:54 2018-12-27T13:54:28+03:00

Три съезда на КАД будут полностью перекрыты в ночь с 27 на 28 декабря Фото: архив "КП"

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Работники дорожных служб до Нового года спешат максимально завершить весь объем поставленных работ. Вновь часть трассы КАД будут полностью перекрыты в ночь с 27 на 28 декабря. Ограничения затронут сразу три съезда с кольцевой дороги.

- С одиннадцати часов вечера 27 декабря до шести часов утра 28-го будут полностью закрыты съезды с Предпортовой улицы на Дачный проспект, ЗСД и внутренне кольцо КАД, - сообщил начальник центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В общей сложности три съезда будут недоступны для автомобилистов всего семь часов. За это время работники заменят дорожные знаки, металлические опоры над проезжей часть КАД и на развязках.