Петербургский депутат хочет отменить льготы для детей силовиков и судей

СЕГОДНЯ 14:10 2018-12-27T14:10:17+03:00

Парламентарий Максим Резник считает, что у всех должны быть равные условия при зачислении в школу

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Дети прокуроров, следователей и судей могут лишиться привилегии зачисления в школу в первую очередь. Подобный законопроект об отмене льготы разработал депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, о чем сообщил сам 27 декабря в социальных сетях.

- Дети охранителей режима ничуть не лучше и не хуже детей, например, дворников, маляров или столяров. Это опасное явление, когда жителей делят на земщину и опричнину. Опричники обеспечивают устойчивость режима и должны держать в страхе земщину, - отметил парламентарий.

Согласно документу, отпрыски силовиков и судей поставят в одну очередь и на путевки в летние лагери. Тем не менее кое-какие льготы все же останутся. Например для детей погибших сотрудников полиции. Таким образом все