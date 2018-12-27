Автоматизированная городская парковка появилась на Маршала Жукова
В Петербурге открылась новая автоматизированная парковка. Реконструкция городской автостоянки на проспекте Маршала Жукова недалеко от дома 5 по Кронштадтской улице в Кировском районе завершилась к 25 декабря 2018 года.
- Парковка полностью автоматизирована. По всей территории установлено видеонаблюдение, специальные терминалы оплаты, шлагбаумы, электронное табло, которое в режиме реального времени отображает количество свободных мест на стоянке, - сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.
Обновленная стоянка для машин, а уж тем более оборудованная столькими автоматами, должна сделать ее более удобной для пользования повысив пропускную способность. Особенно это должно стать заметным в часы пик.