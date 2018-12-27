Автоматизированная городская парковка появилась на Маршала Жукова

СЕГОДНЯ 14:37 2018-12-27T14:37:06+03:00

В Кировском районе Петербурга автостоянка стала доступна для автомобилистов с 25 декабря

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В Петербурге открылась новая автоматизированная парковка. Реконструкция городской автостоянки на проспекте Маршала Жукова недалеко от дома 5 по Кронштадтской улице в Кировском районе завершилась к 25 декабря 2018 года.

- Парковка полностью автоматизирована. По всей территории установлено видеонаблюдение, специальные терминалы оплаты, шлагбаумы, электронное табло, которое в режиме реального времени отображает количество свободных мест на стоянке, - сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Обновленная стоянка для машин, а уж тем более оборудованная столькими автоматами, должна сделать ее более удобной для пользования повысив пропускную способность. Особенно это должно стать заметным в часы пик.