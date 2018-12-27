2018-12-27T14:57:33+03:00
Общество

Новые веломаршруты открылись на шести набережных Петербурга

Общая протяженность всех появившихся вело-пешеходных дорожек в Северной столице 15,2 километра
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге открылись новые веломаршруты по набережнымВ Петербурге открылись новые веломаршруты по набережнымФото: Олег ЗОЛОТО
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Велосипедисты Петербурга ожидают, когда же можно вновь открыть сезон. Специально для любителей двухколесного транспорта на шести петербургских набережных открылись новые велодорожки, общая протяженность которых 15,2 километра. Стало известно об этом 27 декабря.

- Вело-пешеходные дорожки обустроены по Ушаковской и Выборгской набережным от Ушаковского до Гренадерского моста. Прогулочная часть занимает 3,1 километра. Еще 3,3 километра выделено от Литейного моста до Смольного проспекта по Воскресенской и Смольной набережным, а вот по Октябрьской и Малоохтинской набережным можно будет прокатиться аж 8,8 километров, - рассказали в Смольном.

О том, что набережные Петербурга должны принадлежать горожанам, а также их следует обустроить велодорожками, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Культурной столицы Александр Беглов. Впрочем, уже сейчас в городе есть где разгуляться велосипедистам. В Петербурге имеется 27 маршрутов протяженностью более 106 километров. Тринадцать из них пролегают по живописным набережным рек Фонтанки, Карповки, Невы и другим. Планируется, что в 2019 году на карте появятся новые веломаршруты. Не зря же Петербург – это Северная Голландия.

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