Девять наркоманов лишили водительских прав в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:59 2018-12-27T15:59:14+03:00

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Дороги Петербурга, вероятно, станут чуточку безопаснее, так как лишились чуть меньше десятка водителей, которые позволяют себе злоупотреблять наркотиками. Кто знает, возможно они водили машины в измененном состоянии. Сразу девять наркоманов во Фрунзенском районе Северной столицы были лишены прав решением суда.

- В суд было направлено 19 исковых заявлений с требованием лишения водительских прав граждан, употребляющих наркотики, - сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Суд удовлетворил только девять исков из 19-ти, остальные пока находятся на рассмотрении. Все эти люди, страдающие наркоманией, которая официально признана болезнью, состоят на учетах в медицинских учреждениях. Безусловно, управлять автомобилем таким гражданам Петербурга должно быть категорически запрещено, так как находясь в одурманенном состоянии они представляют опасность на дороге не только для себя, но и для всех окружающих.