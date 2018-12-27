2018-12-27T15:59:14+03:00
Общество

Девять наркоманов лишили водительских прав в Петербурге

Всего во прокуратура Фрунзенского района направила в суд дела 19-ти наркозависимых водителей
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге девять наркоманов лишились водительских правВ Петербурге девять наркоманов лишились водительских правФото: Андрей ГРЕЧАННИК
Изменить размер текста:

Дороги Петербурга, вероятно, станут чуточку безопаснее, так как лишились чуть меньше десятка водителей, которые позволяют себе злоупотреблять наркотиками. Кто знает, возможно они водили машины в измененном состоянии. Сразу девять наркоманов во Фрунзенском районе Северной столицы были лишены прав решением суда.

- В суд было направлено 19 исковых заявлений с требованием лишения водительских прав граждан, употребляющих наркотики, - сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Суд удовлетворил только девять исков из 19-ти, остальные пока находятся на рассмотрении. Все эти люди, страдающие наркоманией, которая официально признана болезнью, состоят на учетах в медицинских учреждениях. Безусловно, управлять автомобилем таким гражданам Петербурга должно быть категорически запрещено, так как находясь в одурманенном состоянии они представляют опасность на дороге не только для себя, но и для всех окружающих.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Беглов назвал развитие Кронштадта приоритетным для Петербурга
Появился список пострадавших в ДТП пассажирского автобуса и поезда под Петербургом
Смартфон, колье и наручники: Что петербуржцы дарят на Новый год 2019
343 километра дорог отремонтировали в Петербурге и области в 2018 году
В Петербурге осужден фигурант дела о теракте в Казанском соборе
Водитель, незаконно севший за руль каршерингового авто, попал в руки полиции Петербурга
ГИБДД: Водитель маршрутки, протараневшей поезд под Петербургом, ехал на красный свет
Новые веломаршруты открылись на шести набережных Петербурга
Автоматизированная городская парковка появилась на Маршала Жукова
Петербургский депутат хочет отменить льготы для детей силовиков и судей
На КАД будут полностью перекрыты три съезда
Работники «Велгорода» остались без зарплат
ЖК «Лондон Парк» и ЖК «Граф Орлов» аккредитованы ПАО Банк ВТБ
В Петербурге мать спрятала гашиш в сапогах 9-летней дочки при досмотре полицией
Первоклассница одна села на поезд «Санкт-Петербург - Микунь» и уехала к Деду Морозу
При падении с Дворцового моста погиб человек
Ленобласть будет поставлять огурцы и петрушку за границу
Депутаты попросили Беглова дать денег на студенческий КВН
Злодеи на черном «Солярисе» украли лука на 279 тысяч рублей у петербургского бизнесмена
Из-за транспортного коллапса на проспекте Ветеранов петербуржцы пошли до метро пешком
Петербург купит 11 помещений под детские сады и поликлиники
В ДТП с каршерингом на Витебском проспекте пострадали семь автомобилей
После распоряжения Беглова голодавшие метростроевцы вышли из-под земли
Из-за прорыва трубы полностью перекрыт Московский проспект в районе Сенной площади
В Новый год за порядком в центре Петербурга будут следить полторы сотни дворников
После ДТП с фурой на трассе "Сортавала" полностью восстановили движение
Многодетного отца из Ленобласти, полгода насиловавшего свою дочь, отправили в колонию на 12 лет