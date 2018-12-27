2018-12-27T16:16:22+03:00
Общество

Водитель, незаконно севший за руль каршерингового авто, попал в руки полиции Петербурга

Юный петербуржцев воспользовался сервисом под чужим аккаунтом
Лилия КОЗЛОВА
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Водитель каршеринга попал в полицию за незаконную аренду авто в ПетербургеВодитель каршеринга попал в полицию за незаконную аренду авто в ПетербургеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В полицию Невского района Петербурга 27 декабря обратился представитель одного каршеринга, который заявил, что на машине их компании разъезжает как-то неизвестный человек. Автомобиль был активирован с помощью аккаунта одного из их клиентов, однако самого пользователя нет за рулем этого авто.

- Спустя некоторое время дорожная полиция заметила на Караваевской улице иномарку «КИА Сид», которую разыскивал сервис каршеринга. Автомобилем управлял 20-летний парень и не реагировал на требования полиции об остановке, - рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу.

Непослушному водителю пришлось перекрыть дорогу, а когда сотрудники ГИБДД его задерживали, то тот всячески пытался вырваться. Сам он рассказал, что действительно арендовал автомобиль под аккаунтом своего друга, хотя согласно правилам каршеринга это запрещено.

Парня отправили в территориальный отдел полиции. Петербуржец получил несколько административных протоколов и за незаконное управление автомобилем, и за неповиновение правоохранителям.

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