В Петербурге осужден фигурант дела о теракте в Казанском соборе

СЕГОДНЯ 16:39 2018-12-27T16:39:32+03:00

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Еще один фигурант по делу о подготовке теракта в Казанском соборе Петербурга получил приговор. Калининский районный суд 27 декабря признал виновным мужчину, который знал о готовящемся преступлении, но не сообщил о нем в полицию.

- По данным следствия, 14 декабря 2017 года подсудимый находился дома и был одним из участников обысков по делу Евгения Ефимова, который собирался подорвать себя в соборе. Тем не менее, мужчина скрыл имевшуюся у него информацию, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как бы фигурант не пытался обмануть следствие, все тайное становится явным. Ефимов же много раз делился своими планами о том, что собирается устроить подрыв в конце ноября 2017 года у станции метро «Сенная площадь». Также подсудимый знал и то, что организатор теракта хотел снять гараж, чтобы делать там бомбы.

Единственным оправданием подсудимого стало то, что он пытался отговорить своего приятеля устраивать теракт, однако сообщить в полицию о намерениях друга побоялся. Свою вину полностью признал и будет должен выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей.