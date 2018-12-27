343 километра дорог отремонтировали в Петербурге и области в 2018 году

СЕГОДНЯ 17:03 2018-12-27T17:03:57+03:00

За год в Ленинградской области и Санкт-Петербурге отремонтировано 343 километра федеральных дорог Фото: Упрдор "Северо-Запад"

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«Росавтодор» отчиталось о состоянии дорог Петербурга и Ленинградской области за 2018 год. Подводя итоги, агентство отметило, что ввело 343 километра трасс федерального значения после ремонта и еще 44,4 километров после строительства и реконструкции.

- Основные работы в 2018 году проводились на КАД Петербурга. Около 120 километров магистрали были приведены в порядок. Для покрытия использовался специальный асфальтобетон ЩМА-19, который должен сохранить дорогу в хорошем состоянии долгое время, - рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Что касается успехов, так с опережением на целый год в декабре 2018-го открылся участок дороги «Скандинавия» Петербург – Выборг. При реконструкции трасса расширилась до шести полос движения, на участке появился надземный переход для пешеходов и транспортная развязка.

Еще в декабре введены в эксплуатацию обновленные участки на трассах «Сортавала» и «Кола». За 2018 год в двух населенных пунктах на магистралях «Россия» и «Скандинавия» было сделано искусственное освещение. В будущем году работы продолжатся.