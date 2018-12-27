2018-12-27T17:03:57+03:00
Общество

343 километра дорог отремонтировали в Петербурге и области в 2018 году

В Северной столице и Ленобласти появились новые трассы и обновились старые
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
За год в Ленинградской области и Санкт-Петербурге отремонтировано 343 километра федеральных дорог Фото: Упрдор "Северо-Запад"За год в Ленинградской области и Санкт-Петербурге отремонтировано 343 километра федеральных дорог Фото: Упрдор "Северо-Запад"
Изменить размер текста:

«Росавтодор» отчиталось о состоянии дорог Петербурга и Ленинградской области за 2018 год. Подводя итоги, агентство отметило, что ввело 343 километра трасс федерального значения после ремонта и еще 44,4 километров после строительства и реконструкции.

- Основные работы в 2018 году проводились на КАД Петербурга. Около 120 километров магистрали были приведены в порядок. Для покрытия использовался специальный асфальтобетон ЩМА-19, который должен сохранить дорогу в хорошем состоянии долгое время, - рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Что касается успехов, так с опережением на целый год в декабре 2018-го открылся участок дороги «Скандинавия» Петербург – Выборг. При реконструкции трасса расширилась до шести полос движения, на участке появился надземный переход для пешеходов и транспортная развязка.

Еще в декабре введены в эксплуатацию обновленные участки на трассах «Сортавала» и «Кола». За 2018 год в двух населенных пунктах на магистралях «Россия» и «Скандинавия» было сделано искусственное освещение. В будущем году работы продолжатся.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Беглов назвал развитие Кронштадта приоритетным для Петербурга
Появился список пострадавших в ДТП пассажирского автобуса и поезда под Петербургом
Смартфон, колье и наручники: Что петербуржцы дарят на Новый год 2019
В Петербурге осужден фигурант дела о теракте в Казанском соборе
Водитель, незаконно севший за руль каршерингового авто, попал в руки полиции Петербурга
ГИБДД: Водитель маршрутки, протараневшей поезд под Петербургом, ехал на красный свет
Девять наркоманов лишили водительских прав в Петербурге
Новые веломаршруты открылись на шести набережных Петербурга
Автоматизированная городская парковка появилась на Маршала Жукова
Петербургский депутат хочет отменить льготы для детей силовиков и судей
На КАД будут полностью перекрыты три съезда
Работники «Велгорода» остались без зарплат
ЖК «Лондон Парк» и ЖК «Граф Орлов» аккредитованы ПАО Банк ВТБ
В Петербурге мать спрятала гашиш в сапогах 9-летней дочки при досмотре полицией
Первоклассница одна села на поезд «Санкт-Петербург - Микунь» и уехала к Деду Морозу
При падении с Дворцового моста погиб человек
Ленобласть будет поставлять огурцы и петрушку за границу
Депутаты попросили Беглова дать денег на студенческий КВН
Злодеи на черном «Солярисе» украли лука на 279 тысяч рублей у петербургского бизнесмена
Из-за транспортного коллапса на проспекте Ветеранов петербуржцы пошли до метро пешком
Петербург купит 11 помещений под детские сады и поликлиники
В ДТП с каршерингом на Витебском проспекте пострадали семь автомобилей
После распоряжения Беглова голодавшие метростроевцы вышли из-под земли
Из-за прорыва трубы полностью перекрыт Московский проспект в районе Сенной площади
В Новый год за порядком в центре Петербурга будут следить полторы сотни дворников
После ДТП с фурой на трассе "Сортавала" полностью восстановили движение
Многодетного отца из Ленобласти, полгода насиловавшего свою дочь, отправили в колонию на 12 лет