Смартфон, колье и наручники: Что петербуржцы дарят на Новый год 2019

СЕГОДНЯ 17:24 2018-12-27T17:24:23+03:00

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Совсем близится Новый год и жители Петербурга бегают по магазинам в поисках подарков детям, коллегам, друзьям и родителям. Вполне возможно, что под елкой в 2019 году вы найдете что-то неожиданное для себя. Что же петербуржцы покупают накануне праздников.

- Похоже самыми популярными подарками в Новый год в Петербурге станут ювелирные изделия, электроника, различные гаджеты и даже интимные товары для взрослых. Причем в среднем на пикантные игрушки петербуржцы тратят около 2,3 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе «Яндекс.Денег», которые и провели исследование.

В этот раз в Петербурге повысился интерес к косметике и парфюмерии аж на 40% по сравнению с предыдущим, товары для спорта и дома, бытовую технику и даже еду. На игрушки для детей в 2018 году взрослые потратили на 40% больше, чем в 2017 году, а и увеличилось внимание на 10% к любимым питомцам. А вот одежда, аксессуары не пользуются спросом. Менее всего удачными подарками петербуржцы считают свитера с оленями, теплые носки и варежки.