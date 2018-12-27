2018-12-27T19:01:46+03:00
Общество

Беглов назвал развитие Кронштадта приоритетным для Петербурга

По мнению врио губернатора Северной столицы, у города есть большой туристический потенциал
Лилия КОЗЛОВА
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Александр Беглов назвал приоритетным развитие КронштадтаАлександр Беглов назвал приоритетным развитие КронштадтаФото: Олег ЗОЛОТО
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Ближайшие несколько лет город Кронштадт, где находится защитная дамба Петербурга, начнет активно преображаться. Именно его назвал приоритетным для развития временно исполняющий обязанности градоначальника Северной столицы Александр Беглов. В четверг, 27 декабря, он подписал постановление корректировки госпрограммы «Экономическое и социальное развитие территорий Петербурга».

- Кронштадт имеет огромный туристический потенциал. Поэтому наша задача – превратить его в культурный центр международного уровня, - заявил Беглов. – Город будет принимать главный военно-морской парад в день ВМФ.

Специально для праздника в Кронштадте планируют создать военно-патриотический парк культуры и отдыха. В целом на преобразование города до 2023 года из бюджета выделено более 47 256 444,9 тысяч рублей.

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