Беглов назвал развитие Кронштадта приоритетным для Петербурга
Ближайшие несколько лет город Кронштадт, где находится защитная дамба Петербурга, начнет активно преображаться. Именно его назвал приоритетным для развития временно исполняющий обязанности градоначальника Северной столицы Александр Беглов. В четверг, 27 декабря, он подписал постановление корректировки госпрограммы «Экономическое и социальное развитие территорий Петербурга».
- Кронштадт имеет огромный туристический потенциал. Поэтому наша задача – превратить его в культурный центр международного уровня, - заявил Беглов. – Город будет принимать главный военно-морской парад в день ВМФ.
Специально для праздника в Кронштадте планируют создать военно-патриотический парк культуры и отдыха. В целом на преобразование города до 2023 года из бюджета выделено более 47 256 444,9 тысяч рублей.