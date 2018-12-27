В «Семени змея» и других книгах суд Петербурга не увидел экстремизма

СЕГОДНЯ 18:18 2018-12-27T19:00:48+03:00

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Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрел дело о книгах, которые распространяет благотворительная общественная организация «Вечерний Свет» и решил, что ничего опасного в них нет. Ранее на организацию был подан иск с требованием признать выпущенную ею литературу экстремистской и запретить в России.

- В деле были рассмотрены такие книги и брошюры как «Семя змея», «Шалом», «Восстание Древа Невесты», «Приглашая Иисуса на сцену», «Изреченное Слово есть оригинальное Семя» и других. Среди текстов также присутствовали и цитаты из Библии, - рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Впрочем, столь странные названия и правда могут смутить некоторых людей. Тем не менее, после проведенной экспертизы и изучения ее результатов суд Петербурга посчитал, что экстремизма в их текстах нет и отклонил иск.