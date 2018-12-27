2018-12-27T19:00:48+03:00
Общество

В «Семени змея» и других книгах суд Петербурга не увидел экстремизма

Суд посчитал вполне допустимыми издания благотворительной общественной организации «Вечерний Свет»
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
«Семя змея» и другие книги суд Петербурга не признал экстремистскими«Семя змея» и другие книги суд Петербурга не признал экстремистскимиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрел дело о книгах, которые распространяет благотворительная общественная организация «Вечерний Свет» и решил, что ничего опасного в них нет. Ранее на организацию был подан иск с требованием признать выпущенную ею литературу экстремистской и запретить в России.

- В деле были рассмотрены такие книги и брошюры как «Семя змея», «Шалом», «Восстание Древа Невесты», «Приглашая Иисуса на сцену», «Изреченное Слово есть оригинальное Семя» и других. Среди текстов также присутствовали и цитаты из Библии, - рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Впрочем, столь странные названия и правда могут смутить некоторых людей. Тем не менее, после проведенной экспертизы и изучения ее результатов суд Петербурга посчитал, что экстремизма в их текстах нет и отклонил иск.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге орудуют мошенники под видом работников «Теплосети»
За ожог зоны бикини врача-косметолога оштрафовали на 50 тысяч рублей в Петербурге
В Ленобласти начнется строительство аэропорта «Сиверский»
Новогодний «Ку-клукс-клан»: На Васильевском острове появились «нетолерантные» елки
Ленобласть оплатит работу школьников на новогодних каникулах
Беглов назвал развитие Кронштадта приоритетным для Петербурга
Появился список пострадавших в ДТП пассажирского автобуса и поезда под Петербургом
Смартфон, колье и наручники: Что петербуржцы дарят на Новый год 2019
343 километра дорог отремонтировали в Петербурге и области в 2018 году
В Петербурге осужден фигурант дела о теракте в Казанском соборе
Водитель, незаконно севший за руль каршерингового авто, попал в руки полиции Петербурга
ГИБДД: Водитель маршрутки, протараневшей поезд под Петербургом, ехал на красный свет
Девять наркоманов лишили водительских прав в Петербурге