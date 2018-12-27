Ленобласть оплатит работу школьников на новогодних каникулах

СЕГОДНЯ 18:38 2018-12-27T18:38:39+03:00

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Правительство Ленинградской области собирается поощрять стремление школьников к работе. Для этого губернатор региона Александр Дрозденко подписал постановление о предоставление грантов на временное трудоустройство подростков на время каникул.

- Рассчитывается, что молодежь в возрасте от 14 до 18 лет присоединится к благоустройству городов и поселение Ленобласти. Субсидии будут выделяться на конкурсной основе государственным или автономным учреждениям, - сообщили в правительстве 47-го региона.

Выделенные бюджетные деньги пойдут на зарплату школьникам. Разумеется работать они смогут только в свободное от учебы время. Заключаться она будет в уборке улиц и общественных пространств, благоустройстве детских и спортивных площадок, дворов, высаживанию деревьев, кустов и цветов и другой общественно полезной деятельности.