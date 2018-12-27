2018-12-27T19:01:23+03:00
Дом. Семья

Новогодний «Ку-клукс-клан»: На Васильевском острове появились «нетолерантные» елки

У станции метро «Приморская» в Петербурге появились странные новогодние деревья
Лилия КОЗЛОВА
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На "Приморской" в Петербурге появились "нетолерантные" елки Фото: соцсети Наталия ЗеленинаНа "Приморской" в Петербурге появились "нетолерантные" елки Фото: соцсети Наталия Зеленина
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Необычные елочки заметили петербуржцы на Васильевском острове недалеко от станции метро «Приморская». Деревья, закутанные в холщевые мешки с призрачными черными глазами, выстроились в ряд. Жители города поспешили поделиться фотографиями новогодних «чудищ» в сети.

- На «Приморской» перформанс. Кто-то нарисовал на «одежде» деревьях черные глаза и они стали похожи на «Ку-клукс-клан», - пишут петербуржцы в интернете.

И правда, облачение елочек напоминает форму, которую носили члены ультраправой организации. Поэтому образ деревьев навевает мысль, что они крайне не толерантны к Новому году.

Также петербуржцев удивило, зачем вообще кто-то накрыл ели. Дело в том, что пока деревья молодые и неокрепшие, то зимой могут сильно пострадать от ветра или морозов. Потому их бережно закутывают специальным материалом. Ну, а жители города решили за одно оживить их вид.

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