В Ленобласти начнется строительство аэропорта «Сиверский»

СЕГОДНЯ 19:18 2018-12-27T19:18:06+03:00

Новые воздушные ворота планируется ввести в эксплуатацию до 2030 года

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В Ленинградской области должен появиться новый аэропорт. Воздушные ворота «Сиверский» появятся на базе военного аэродрома, построенного в 1937 году. В четверг, 27 декабря, губернатор 47-го региона Александр Дрозденко создал рабочую группу по вопросам реализации проекта.

- Возведение нового аэропорта входит в стратегию социально-экономического развития Ленобласти до конца 2030 года, - отметил Дрозденко.

Возглавил группу заместитель председателя строительства региона Олег Коваль. Под его руководством будет происходить взаимодействие власти, проработка логистических, имущественных вопросов и многое другое. Когда именно начнется строительство аэропорта, не известно, так как правительству предстоит еще разобраться во многих аспектах.