За ожог зоны бикини врача-косметолога оштрафовали на 50 тысяч рублей в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:50 2018-12-27T19:50:22+03:00

Женщина сделала фотоэпиляцию клиентке в петербургском салоне красоты не имея на то лицензию

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«Красота требует жертв». Петербурженка минувшей весной отправилась в салон красоты, чтобы привести себя в порядок. Возможно она собиралась в отпуск на морское побережье, так как решила сделать фотоэпиляцию. Но поход на процедуру доставил ей лишь боль, страдания и ожоги. Врач-косметолог поплатилась штрафом за оказание таких услуг.

- Сотрудница центра красоты и косметологии в Петербурге решила «расширить» бизнес и подзаработать. В салон пришла клиентка, которая заплатила 2800 рублей за фотоэпиляцию зоны «глубокое бикини» и верхней губы. Однако в результате женщина получила ожоги, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Лицензии на проведение такой процедуры ни у центра, ни у врача-косметолога не было. Видимо, достаточных знаний и умения тоже, так как у нечастной клиентки появились ожоги 1 и 2 степени как раз в области зоны бикини.

Возмущенная и пострадавшая женщина обратилась в суд с уголовным делом, который 20 декабря назначил неумелой косметологу штраф в размере 50 тысяч рублей.