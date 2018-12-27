В Петербурге орудуют мошенники под видом работников «Теплосети»

СЕГОДНЯ 20:05 2018-12-27T20:05:53+03:00

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В Петербурге мошенники вновь решили нажиться на доверии горожан к крупным предприятиям. В квартиры жителей Северной столицы звонят некие люди и представляются сотрудниками «Теплосети». Однако после того, как им без страха открывают дверь, используют это в своих корыстных целях обмана.

- Неизвестные, представляясь сотрудниками «Теплосети», предлагают проверить батареи или счетчики горячей воды в квартире. Инциденты, произошедшие по схожей схеме происходили в нескольких районах Петербурга, - сообщила пресс-служба предприятия.

Для того, чтобы не быть обманутым, компания напоминает о том, что не стоит открывать дверь всем подряд. А если все же человек, представился работником, то проверить это можно, позвонив в дежурную службу и уточнить, проводится ли ремонт в вашем доме. Кроме того «Теплосеть» не занимается счетчиками внутри квартиры и уж тем более не занимается их продажей.