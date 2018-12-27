Прибывший из Вьетнама в Петербург самолет отправили в карантин

СЕГОДНЯ 20:32 2018-12-27T20:32:10+03:00

Пассажирам объявили, что на борту находится вирус, но через несколько минут отпустили

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Опасный заморский вирус мог бы распространиться в Петербурге, но, видимо, к счастью, этого не произойдет. Пассажиры одного рейса, прибывшего в город на Неве из вьетнамского города Нячанга рассказали о том, что их не выпускали в аэропорт из-за карантина.

- Прилетели из Вьетнама. Из самолета нас долго не выпускали. Сперва мы думали, что ждем носилки для девушки, которая плохо себя чувствовала, - рассказывают пассажиры того рейса в группе ВК «Признавашки ДТП и ЧП Петербург».

Далее все разворачивалось как по сценарию какого-нибудь фильма про зомби. Очевидцы рассказывают, что прибывшие на борт медики объявили, что на самолете вирус и раздали анкеты. Командир лайнера молчал и не отдавал никаких приказов. Стюардессы начали рассказывать про санитарный контроль. Однако после того, как пассажиры заполнили бумаги, всех отпустили.