Нелегальный Новый год: В Петербурге обнаружили «черный рынок» елок

СЕГОДНЯ 21:51 2018-12-27T21:51:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед Новым годом многие люди становятся добрее и им хочется дарить теплоту и радость, а некоторые думают, как бы заработать на этом празднике. Особо предприимчивые недолго думая отправляются в лес, рубят деревья и продают на улицах Петербурга свежие елочки для украшения дома. Уже несколько таких нелегальных базаров обнаружили контролирующие службы Северной столицы.

- Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейд в Выборгском и Калининском районах города и обнаружили пару незаконных точек продаж елок, - рассказали в Смольном.

Предновогодние «бизнесмены» торговали деревьями на Политехнической улице и проспекте Просвещения. Однако после прихода инспекторов незаконную деятельность им пришлось свернуть.

Напомним, что купить елочку к Новому году в Петербурге можно по 39 адресам. Базары есть в каждом районе города.