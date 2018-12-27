2018-12-27T22:27:09+03:00
Общество

Прокуратура Петербурга требует лишить водительских прав 19 наркоманов за рулем

Девять заявлений уже удовлетворено
Елена МОЛОДКИНА
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Еще 10 исков суду предстоит рассмотреть. Фото: Городская прокуратураЕще 10 исков суду предстоит рассмотреть. Фото: Городская прокуратура
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Автомобилисты из Фрунзенского района Санкт-Петербурга садились за руль незаконно. Одни из них совершили преступления, связанные с оборотом наркотиков. Другие - и сами наркозависымые. Однако продолжали управлять автомобилем.

В четверг 29 декабря прокуратура Фрунзенского района направила в суды 19 административныхисковых заявлений о прекращении права на управление транспортными средствами.

- Установлено, что 19 граждан с водительскими удостоверениями состоят на учетах в медицинских учреждениях в связи с заболеванием наркоманией. За рулем они создают реальную угрозу возникновения ДТП, а также причинения вреда жизни и здоровья граждан, - сообщают в прокуратуре.

Сейчас суд удовлетворил требования уже по девяти исковым заявлениям, остальные еще находятся на рассмотрении.

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