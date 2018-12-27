2018-12-27T23:43:57+03:00
Спорт

Артем Дзюба сравнил Александра Кокорина со свиньей

Одноклубники всегда посмеивались друг над другом
Елена МОЛОДКИНА
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Фото: Личная страница героя публикации в соцсетиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Артем Дзюба и Александр Кокорин - не только коллеги по "Зениту", но и два "брата-акробата", которые постоянно друг друга подкалывали - на тренировках, в обычной жизни и в соцсетях.

Правда, после того, как Александр попал в СИЗО вместе со своим братом, а также игроком "Краснодара" Павлом Мамаевым, Артем не обсуждал ни своего одноклубника, ни саму ситуацию.

А сегодня снова съязвил. И в шутку сравнил Кокорина с поросенком.

- С чем ассоциируется символ следующего года - свинья? С Кокориным! Он же у нас поросенок! - цитирует Дзюбу "Матч-ТВ".

Что именно имел в виду форвард "Зенита", он не объяснил. Напомним также, что Тверской суд Москвы продлил арест братьям Кокориным и Павлу Мамаеву до 8 февраля.Так что Новый год они будут встречать за решеткой.

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