2018-12-28T00:06:20+03:00
Общество

Романтик с цветами, поднявшийся в люльке автокрана на 9 этаж дома в Купчино, попал на видео

Очевидцы предполагают, что мужчина сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца [видео]
Елена МОЛОДКИНА
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Жители дома 46 на Малой Балканской улице в Санкт-Петербурге вечером в четверг 27 декабря стали свидетелями романтической истории. Выглянув в окно, они заметили автокран, в люльке которого на девятый этаж поднимался он - герой-романтик.

Романтика в Купчино. Видео - "Комсомольская правда".

Мужчина с букетом цветов медленно "летел" к своей возлюбленной - минуя этаж за этажом, восторженные аплодисменты за аплодисментами. И когда люлька достигла нужного окна, он протянул букет той, ради которой поднялся на высоту почти 30 метров.

Кто-то заметил, что вместе с букетом цветов мужчина протянул девушке маленькую коробочку. Так что, возможно, сюрпризов в этот вечер для жительницы дома 46 на Малой Балканской было больше - не только цветы в окно, но и предложение руки и сердца.

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