2018-12-28T08:30:44+03:00
Общество

Авторский сценарий фильма «Игла», в котором сыграл Виктор Цой, продают за 1,5 миллиона рублей

Уникальный документ предлагают купить на одном из сайтов объявлений
Петр КИБЕР
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В Петербурге продают сценарий фильма "Игла" с Цоем. Фото: avito.ru/sankt-peterburgВ Петербурге продают сценарий фильма "Игла" с Цоем. Фото: avito.ru/sankt-peterburg
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Все, что связано с именем Виктора Цоя, имеет для его поклонников огромную ценность. И иногда ее можно измерить в рублях. Так, за 1,5 миллиона на одном из сайтов объявлений некий петербуржец продает авторский вариант сценария культового кинофильма «Игла».

- Экземпляр принадлежал автору сценария картины Бахыту Килибаеву, - сообщается в описании лота.

Продавец напоминает, что главную роль в фильме режиссера Рашида Нугманова сыграл уже ставший популярным ленинградский музыкант Виктор Цой.

«Иглу» сняли на киностудии «Казахфильм» в 1988 году, тогда же состоялась премьера в Алма-Ате. А после показа в Москве в феврале 1989 года, картина вышла в широкий кинопрокат в СССР. В среде поклонников группы «Кино» фильм сразу же получил статус культового.

Стоит сказать, что в последнее время на аукционах появляется большое количество вещей, связанных с именем Виктора Цоя. Так, принадлежавший ему паспорт был продан за 9 миллионов рублей. А вот анкета, заполненная музыкантом при вступлении в Ленинградский рок-клуб, покупателя е нашла.

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