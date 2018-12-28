«Зенит» не продаст Паредеса меньше, чем за 50 миллионов долларов

СЕГОДНЯ 09:36 2018-12-28T09:36:29+03:00

Пардес может уйти из "Зенита", но только за 50 миллионов долларов. Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

В Петербурге футбольное межсезонье. И в спортивной среде вновь пошли разговоры о возможном уходе Леандро Паредеса из «Зенита». Аргентинский полузащитник интересен нескольким клубам, но, как всегда, вопрос в цене. Сине-бело-голубые не намерены отпускать игрока меньше, чем за 50 миллионов долларов.

- Паредеса хочет купить новый тренер аргентинского клуба «Бока Хуниорс», - пишут итальянский спортивный портал Calciomercato.com и La12twittera.

По сведениям европейских СМИ, летом 2018 года «Зениту» уже предлагали за игрока 35 миллионов долларов, однако клуб не стал продавать полузащитника.

Напомним, что Леандро Паредес перешел в петербургскую команду летом 2017 года из итальянской «Ромы». Несмотря на свой технический арсенал, аргентинец не стал звездой сине-бело-голубых, а его несдержанность нередко приводила к получению ненужных желтых карточек и к удалениям.

В сезоне 2018-2019 Паредес провел за «Зенит» 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт с игроком рассчитан до 2021 года.