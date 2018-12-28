У «Газпром Арены» пройдет акция в поддержку Александра Кокорина

СЕГОДНЯ 11:09 2018-12-28T11:09:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Страсти вокруг скандального футболиста «Зенита» Александра Кокорина никак не утихают. Сегодня, 28 декабря, в Петербурге пройдет акция поддержки в его честь. Активисты из числа поклонников игрока намерены выпустить в небо сине-бело-голубые шарики.

- Люди соберутся перед памятником Сергею Кирову на Крестовском острове, - сообщают организаторы акции в соцсетях.

Пока на мероприятии ориентировочно ожидается около 50 человек. Они споют песни в поддержку Александра Кокорина, его брата и игрока «Краснодара» Павла Мамаева.

Напомним, что в начале октября 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку у входа в ночной клуб, а потом и в кафе. В результате пострадали несколько человек, в том числе чиновник Минпромторга Денис Пак.

Всех хулиганов задержали и арестовали. Им предъявлено обвинение по статье «причинение легкого вреда здоровью».