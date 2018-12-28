Петербург возглавил рейтинг ямочного ремонта дорог в России

СЕГОДНЯ 11:42 2018-12-28T11:42:49+03:00

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В России две беды. Но если с дураками чуть сложнее, то отремонтировать дороги – это во власти человека. В Общественном народном фронте (ОНФ) подвели промежуточные итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и оказалось, что Петербург возглавил рейтинг ямочного ремонта в стране.

- Подобным образом в городе было приведено в порядок 298 проблемных участков автотрасс, - сообщает пресс-служба ОНФ.

По данному показателю Северная столица уверенно обошла все остальные российские города. При этом рейтинг капитально отремонтированных дорог возглавила Московская область. В столичном регионе стало на 467 хороших дорог больше. В Петербурге под капитальные работы пошли только 139 автотрасс.

При этом город на Неве входит в пятерку самых активных жителей, которые сообщают о проблемных участках. Так, за время существования проекта, в списке оказалась ровно одна тысяча разбитых петербургских дорог. Это пятое место в России.