2018-12-28T11:42:49+03:00
Авто

Петербург возглавил рейтинг ямочного ремонта дорог в России

Власти Северной столицы таким образом привели в порядок 298 проблемных участка
Петр КИБЕР
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Петербург возглавил рейтинг ямочного ремонта.Петербург возглавил рейтинг ямочного ремонта.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В России две беды. Но если с дураками чуть сложнее, то отремонтировать дороги – это во власти человека. В Общественном народном фронте (ОНФ) подвели промежуточные итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и оказалось, что Петербург возглавил рейтинг ямочного ремонта в стране.

- Подобным образом в городе было приведено в порядок 298 проблемных участков автотрасс, - сообщает пресс-служба ОНФ.

По данному показателю Северная столица уверенно обошла все остальные российские города. При этом рейтинг капитально отремонтированных дорог возглавила Московская область. В столичном регионе стало на 467 хороших дорог больше. В Петербурге под капитальные работы пошли только 139 автотрасс.

При этом город на Неве входит в пятерку самых активных жителей, которые сообщают о проблемных участках. Так, за время существования проекта, в списке оказалась ровно одна тысяча разбитых петербургских дорог. Это пятое место в России.

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