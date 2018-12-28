2018-12-28T12:25:30+03:00
Происшествия

В Ленобласти лесника ограбили на 2 с лишним миллиона рублей

Злоумышленники напали на мужчину в его доме, избили, связали и унесли все деньги и ценности
Петр КИБЕР
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Под Петербургом лесника обокрали на 2,3 миллиона рублей.Под Петербургом лесника обокрали на 2,3 миллиона рублей.Фото: Оксана БРОВАЧ
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2 миллиона 294 тысячи рублей, драгоценности, ювелирные украшения и три сотовых телефона стали добычей неизвестных налетчиков, ограбивших дом скромного лесника из Выборгского района Ленинградской области.

- Инцидент произошел 27 декабря около 16:30 в поселке Озерки, - пишет «Оперативное прикрытие».

Злоумышленники подъехали к дому работника Рощинского лесничества на темном «Опеле», схватили 57-летнего хозяина под руки, несколько раз ударили и связали. Налетчики заставили отдать им все деньги, а также ценности. Уходя они прихватили с собой аппаратуру видеонаблюдения – чтобы не быть узнанными – и скрылись на принадлежащей лесничеству «Ниве», которую потом бросили в поселке Молодежный.

Уже ближе к полуночи пострадавший мужчина смог освободиться из пут и сообщить об ограблении в полицию. Сейчас грабителей ищут стражи порядка.

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