Школьника из Ленобласти наградили медалью за «За мужество в спасении»

СЕГОДНЯ 13:12 2018-12-28T13:12:15+03:00

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В Ленинградской области наградили героя. Это школьник Алеховщинской школы Вадим Романов, которого наградили медалью «За мужество в спасении». Торжественная церемония прошла в региональном ГУ МЧС в рамках Дня спасателя.

Отличился подросток минувшим летом, когда участвовал в проведении традиционного школьного туристического слета в качестве судьи в районе Софьиного Омута на реке Вилига.

- После соревнований Вадим шел домой и заметил очаг возгорания соснового бора рядом с дорогой, - рассказали спасатели. - Бдительный юноша, поняв, что это может закончиться сильным пожаром и отсечению большой группы обучающихся от дороги, позвонил в пожарную часть и руководителям туристического слета. При этом, не теряя времени, начал самостоятельное тушение. Умелые действия Вадима, члена ДЮП, спасли лес и детей от беды.