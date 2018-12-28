Губернатор Ленинградской области пообещал похудеть в 2019 году на 8 кг

СЕГОДНЯ 13:33 2018-12-28T13:47:58+03:00

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Необычное поздравление записал для жителей Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко. Пожелав всем здоровья и успехов, Александр Юрьевич сообщил, что 2019-й год будет Годом спорта. И наглядно продемонстрировал, что не шутит. Его поздравительная видео-открытка началась с пробежки по снежному лесу.

- Мы подписали соглашения с рядом кампаний о строительстве 5 бассейнов, трех ледовых дворцов и 8 закрытых ФОКов на территории Ленинградской области в 2019-м году, - подчеркнул Дрозденко. - Мы будем строить пришкольные стадионы и детские спортивные площадки.

Спортивное поздравление Александра Дрозденко с 2019-м годом.

Александр Юрьевич напомним всем, что здоровый образ жизни - это не только занятия спортом, но и хорошие светлые мысли. И вот одна из них: Дрозденко пообещал в 2019 году похудеть!

- В год ЗОЖ беру на себя такие обязательства! - признался губернатор Ленобласти. - Постараюсь похудеть на 8 кг и к концу следующего года весить не более 100 кг. Всем физкульт-привет!