2018-12-28T13:47:58+03:00
Дом. Семья

Губернатор Ленинградской области пообещал похудеть в 2019 году на 8 кг

Александр Дрозденко объявил следующий год - Годом ЗОЖ
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Александр Дрозденко решил похудеть в 2019-м году.Александр Дрозденко решил похудеть в 2019-м году.
Изменить размер текста:

Необычное поздравление записал для жителей Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко. Пожелав всем здоровья и успехов, Александр Юрьевич сообщил, что 2019-й год будет Годом спорта. И наглядно продемонстрировал, что не шутит. Его поздравительная видео-открытка началась с пробежки по снежному лесу.

- Мы подписали соглашения с рядом кампаний о строительстве 5 бассейнов, трех ледовых дворцов и 8 закрытых ФОКов на территории Ленинградской области в 2019-м году, - подчеркнул Дрозденко. - Мы будем строить пришкольные стадионы и детские спортивные площадки.

Спортивное поздравление Александра Дрозденко с 2019-м годом.

Александр Юрьевич напомним всем, что здоровый образ жизни - это не только занятия спортом, но и хорошие светлые мысли. И вот одна из них: Дрозденко пообещал в 2019 году похудеть!

- В год ЗОЖ беру на себя такие обязательства! - признался губернатор Ленобласти. - Постараюсь похудеть на 8 кг и к концу следующего года весить не более 100 кг. Всем физкульт-привет!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Беглов вошел в оргкомитет по празднованию 350-летия со дня рождения Петра I
Рельсы не поделили: В Петербурге подрались водители трамваев
Школьника из Ленобласти наградили медалью за «За мужество в спасении»
В Ленобласти лесника ограбили на 2 с лишним миллиона рублей
Беглов пообещал помочь «Метрострою» решить проблему с долгами
Петербург возглавил рейтинг ямочного ремонта дорог в России
У «Газпром Арены» пройдет акция в поддержку Александра Кокорина
Нападение на врачей скорой помощи в Петербурге попало на видео
«Зенит» не продаст Паредеса меньше, чем за 50 миллионов долларов
По итогам 2018 года Петербург вошел в тройку самых туристических городов России
Авторский сценарий фильма «Игла», в котором сыграл Виктор Цой, продают за 1,5 миллиона рублей
В Петербурге прошла еще одна забастовка метростроевцев