Рельсы не поделили: В Петербурге подрались водители трамваев

СЕГОДНЯ 13:34 2018-12-28T13:34:06+03:00

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К дракам автомобилистов на дорогах петербуржцы, к сожалению, уже привыкли. Но вот чтобы «разборку» устроили водители трамваев – такого еще не бывало. До сегодняшнего дня.

- На повороте с Дальневосточного проспекта на Народную улицу подрались вагоновожатые, - пишут очевидцы уникального события в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Изначально ничего не предвещала побоища – трамваи просто мирно стояли в пробке из-за аварии, произошедшей на рельсах. Но потом слово за слово, и «получил ежик по морде». По словам горожан, ставших зрителями драки, конфликт произошел из-за того, что один водитель не включил аварийку, а второму это не понравилось.

Но если одни горожане повеселились инциденту, то другие были возмущены дисциплиной вагоновожатых.

И это нас возит! : В Петербурге подрались водители трамваев.

- Успокойтесь! И это нас возит! – кричали дерущимся прохожие.

В итоге разнять мужчин удалось кондукторам. Реакция «Горэлектротранса» на происшествие пока неизвестна.