Беглов вошел в оргкомитет по празднованию 350-летия со дня рождения Петра I
Пусть и не скоро – через три года в России будут отмечать 350 лет со дня рождения царя Петра I. И естественно, что Петербург, как город, основанный по велению императора, не мог остаться в стороне от такого события. По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева в оргкомитет мероприятия вошел и глава Северной столицы Александр Беглов.
- Кроме врио губернатора, из представителей Петербурга в список вошла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава «Газпрома» Алексей Миллер и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Напомним, что указ о праздновании 350-летия со дня рождения императора, с формулировкой «учитывая большое значение реформ Петра I для истории России», в октябре 2018 года подписал Владимир Путин. Главой оргкомитета события, которое состоится в 2022 году, стал Дмитрий Медведев.