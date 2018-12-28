Беглов вошел в оргкомитет по празднованию 350-летия со дня рождения Петра I

СЕГОДНЯ 13:54 2018-12-28T13:54:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Пусть и не скоро – через три года в России будут отмечать 350 лет со дня рождения царя Петра I. И естественно, что Петербург, как город, основанный по велению императора, не мог остаться в стороне от такого события. По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева в оргкомитет мероприятия вошел и глава Северной столицы Александр Беглов.

- Кроме врио губернатора, из представителей Петербурга в список вошла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава «Газпрома» Алексей Миллер и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, что указ о праздновании 350-летия со дня рождения императора, с формулировкой «учитывая большое значение реформ Петра I для истории России», в октябре 2018 года подписал Владимир Путин. Главой оргкомитета события, которое состоится в 2022 году, стал Дмитрий Медведев.