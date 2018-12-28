С боем курантов в Ленинградской области стартует #годЗОЖ

СЕГОДНЯ 14:33 2018-12-28T14:33:18+03:00

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В новогоднем обращении глава Ленинградской области Александр Дрозденко пожелал всем жителям региона счастливых перемен и анонсировал строительство новых спортивных объектов. В 2019 году в Ленинградской области продолжится строительство и ремонт спортивных объектов, стадионов и детских площадок - подписаны соглашения на строительство 5 бассейнов, 3 ледовых дворцов, 8 закрытых физкультурно-оздоровительных комплексов.

В социальных сетях 1 января 2019 года стартует специальный проект #марафон365, посвященный тематическому году здорового образа жизни. Спортсмены, тренеры, врачи, диетологи, политики, известные люди и все желающие жители области расскажут о своем отношении к ЗОЖ, поделятся рецептами и секретами. Аккаунт будет информировать о спортивных событиях и других мероприятиях здорового образа жизни. Следите за инстаграм-каналом @zdorovo_lo и будьте здоровы!