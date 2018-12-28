2018-12-28T14:26:25+03:00
Происшествия

Мужчина с гранатой разгуливал по Невскому проспекту в Петербурге

Подозрительный тип подошел к таксистам и показал снаряд, лежащий в сумке
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчину с гранатой задержали в центре ПетербургаМужчину с гранатой задержали в центре ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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Взрывоопасный мужчина прогуливался по самому центру Петербурга. В сумке при себе он держал очень странный для обычного гражданина предмет – гранату. Однако долго ходить по Невскому проспекту и пугать прохожих ему не удалось. Стражи порядка быстро отвели его в отделение полиции.

- К сотрудникам вневедомственной охраны, которые патрулировали Невский проспект, подошли два таксиста и рассказали, что встретили подозрительного гражданина. Мужчина подошел к ним на улице, открыл сумку и показал содержимое. В ней лежал предмет, очень похожий на гранату, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Таксисты указали на мужчину, который спешил уйти подальше. Но росгвардейцы быстро его догнали, задержали и вызвали взрывотехников ОМОН. Прибывшие на место специалисты найденный в сумке предмет обследовании и выяснили, что это, по сути, муляж – имитационный боеприпас РГД-5, который не представляет никакой опасности.

Несмотря на то, что у подозрительного мужчины была с собой лишь пустышка, его на всякий случай отправили в отделение полиции, чтобы выяснить, зачем он пугал горожан, показывая поддельную «гранату».

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