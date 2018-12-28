2018-12-28T14:39:19+03:00
Происшествия

Горит ангар на Парнасе в Петербурге

Спасатели уже тушат огонь, который воспламенился рядом с жилым домом
Лилия КОЗЛОВА
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У метро "Парнас" в Петербурге загорелся ангарУ метро "Парнас" в Петербурге загорелся ангарФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге недалеко от станции метро «Парнас» произошел пожар. Пламя вспыхнуло днем в пятницу, 28 декабря, около двух часов дня. Большой столб серого дыма заполнил небо над городом. Однако спасатели уже на месте.

- За домом 33 на Заречной улице около станции петербургского метро «Парнас» пожар. Горит ангар. Его уже тушат, - пишут очевидцы ЧП в социальной сети.

Судя по фотографиям, пламя в помещении разгорелось сильное, так как дым от ангара поднимается очень высоко и видел из разных концов района. На одном из снимков видно почерневшее полукруглое железное строение, из которого вырываются языки пламени. Что хранилось в этом ангаре, пока не известно. Свидетели рассказывают, что на место пожара уже прибыли спасатели и пытаются усмирить огонь.

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