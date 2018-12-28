2018-12-28T16:45:15+03:00
Происшествия

Водители устроили драку после ДТП на Московском шоссе в Петербурге

Мужчины разгорячились в споре и пустили в ход кулаки [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Водители подрались после ДТП на Московском шоссе ПетербургаВодители подрались после ДТП на Московском шоссе ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В последний рабочий день в этом году у некоторых жителей Петербурга нервы на пределе. Надо успеть купить подарки, продукты к столу, приобрести праздничное платье и многое другое. Разумеется, какая-то неудача может совсем вывести из себя. Вот и водители, попавшие в аварию на Московском шоссе, устроили драку.

- Россияне возбуждены. Скоро Новый год, надо все успеть, - обсуждают инцидент петербуржцы в сети. – Поражает, что все мужики едут и не останавливаются, а вот девушка вышла и начала разнимать, - отметили некоторые.

И правда, на видео, которое запечатлело сей инцидент, видно, как по середине дороге стоят два автомобиля. Явно там произошла авария, однако сильных повреждений нет. Видимо водители машин начали выяснять, кто из них виноват, но спорт в итоге перешел на «ринг». Мужчины обменялись небольшими ударами, но их тут же начал разнимать третий гражданин. Тут же подоспела и какая-то женщина, вставшая между разгоряченными соперниками.

Водители подрались после аварии на Московском шоссе в Петербурге .Видео из соцсети ВК группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Закончилась ли эта история миром, пока что не известно. Надеемся, что никто никому не наставил синяков под глаза.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жилой дом в центре Петербурга может обрушиться в любую секунду
Петербуржец пытался продавать наркотики с помощью ребенка
Новогодний рекорд: «Пулково» встретил 18-миллионного пассажира
В новогоднюю ночь в Петербурге появятся контейнеры для раздельного сбора мусора
Мужчина украл 20 тонн репчатого лука в Петербурге
ЖК «Маршал» компании Л1 сдан точно в срок
Бывший наркоторговец насиловал пятилетнюю девочку в Ленобласти
Продажи новых машин в Петербурге побили 4-летний рекорд
С 1 января 2019 года вырастут штрафы за безбилетный проезд в электричках
Горит ангар на Парнасе в Петербурге
С боем курантов в Ленинградской области стартует #годЗОЖ
Мужчина с гранатой разгуливал по Невскому проспекту в Петербурге
Беглов вошел в оргкомитет по празднованию 350-летия со дня рождения Петра I
Рельсы не поделили: В Петербурге подрались водители трамваев
Губернатор Ленинградской области пообещал похудеть в 2019 году на 8 кг
Школьника из Ленобласти наградили медалью за «За мужество в спасении»
В Ленобласти лесника ограбили на 2 с лишним миллиона рублей
Беглов пообещал помочь «Метрострою» решить проблему с долгами
Петербург возглавил рейтинг ямочного ремонта дорог в России
У «Газпром Арены» пройдет акция в поддержку Александра Кокорина
Нападение на врачей скорой помощи в Петербурге попало на видео
«Зенит» не продаст Паредеса меньше, чем за 50 миллионов долларов
По итогам 2018 года Петербург вошел в тройку самых туристических городов России
Авторский сценарий фильма «Игла», в котором сыграл Виктор Цой, продают за 1,5 миллиона рублей
В Петербурге прошла еще одна забастовка метростроевцев