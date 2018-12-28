Водители устроили драку после ДТП на Московском шоссе в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:03 2018-12-28T16:45:15+03:00

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В последний рабочий день в этом году у некоторых жителей Петербурга нервы на пределе. Надо успеть купить подарки, продукты к столу, приобрести праздничное платье и многое другое. Разумеется, какая-то неудача может совсем вывести из себя. Вот и водители, попавшие в аварию на Московском шоссе, устроили драку.

- Россияне возбуждены. Скоро Новый год, надо все успеть, - обсуждают инцидент петербуржцы в сети. – Поражает, что все мужики едут и не останавливаются, а вот девушка вышла и начала разнимать, - отметили некоторые.

И правда, на видео, которое запечатлело сей инцидент, видно, как по середине дороге стоят два автомобиля. Явно там произошла авария, однако сильных повреждений нет. Видимо водители машин начали выяснять, кто из них виноват, но спорт в итоге перешел на «ринг». Мужчины обменялись небольшими ударами, но их тут же начал разнимать третий гражданин. Тут же подоспела и какая-то женщина, вставшая между разгоряченными соперниками.

Водители подрались после аварии на Московском шоссе в Петербурге .Видео из соцсети ВК группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Закончилась ли эта история миром, пока что не известно. Надеемся, что никто никому не наставил синяков под глаза.