С 1 января 2019 года вырастут штрафы за безбилетный проезд в электричках

СЕГОДНЯ 15:07 2018-12-28T15:07:14+03:00

С Нового года повышаются штрафы для безбилетников в поездах. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Петербургским любителям прокатиться зайцем, придется раскошелиться больше, чем на тысячу рублей

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С 1 января начинается не только новый, 2019 год, но и повышаются штрафы за безбилетный проезд в пригородных электричках. Теперь любителям, прокатиться зайцем, придется раскошелиться больше, чем на тысячу.

- С 1 января 2019 года размер штрафа за отказ от приобретения проездного документа в электропоездах категории «Стандарт» (традиционные электрички) составит для Петербурга 1040 рублей, для Ленинградской области 1290 рублей,- сообщает пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» (СЗППК).

Для Карелии эта сумма составит 1365 рублей, для Псковской области – 1430, а для Новгородской – 1750 рублей.

В «Ласточках» петербуржцам и жителям Ленобласти придется отдать 1210 «деревянных», а в электричках класса «комфорт» - 1075 и 1350 рублей соответственно.

В СЗПППК напоминают, что штраф нужно будет оплатить прямо в поезде контролерам. При отказе, нарушителя высадят на ближайшей станции.