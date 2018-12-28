С 1 января 2019 года вырастут штрафы за безбилетный проезд в электричках
С 1 января начинается не только новый, 2019 год, но и повышаются штрафы за безбилетный проезд в пригородных электричках. Теперь любителям, прокатиться зайцем, придется раскошелиться больше, чем на тысячу.
- С 1 января 2019 года размер штрафа за отказ от приобретения проездного документа в электропоездах категории «Стандарт» (традиционные электрички) составит для Петербурга 1040 рублей, для Ленинградской области 1290 рублей,- сообщает пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» (СЗППК).
Для Карелии эта сумма составит 1365 рублей, для Псковской области – 1430, а для Новгородской – 1750 рублей.
В «Ласточках» петербуржцам и жителям Ленобласти придется отдать 1210 «деревянных», а в электричках класса «комфорт» - 1075 и 1350 рублей соответственно.
В СЗПППК напоминают, что штраф нужно будет оплатить прямо в поезде контролерам. При отказе, нарушителя высадят на ближайшей станции.