Продажи новых машин в Петербурге побили 4-летний рекорд

СЕГОДНЯ 15:47 2018-12-28T15:47:52+03:00

В ноябре 2018 года петербуржцы купили почти 15 тысяч автомобилей. Фото: Александр ГЛУЗ

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У всех подарки разные. Кто-то к Новому году получит пену для бритья и носки, кто-то шампунь, а кто-то и нового четырехколесного друга. Эксперты авторынка подвели промежуточные итоги года и объявили, что ноябрь стал рекордным по уровню продаж за последние несколько лет.

- В Петербурге был установлен рекорд по количеству проданных автомобилей за один месяц для периода 2015-2018 годов – дилеры реализовали 14 993 машины. Это на 11 процентов выше прошлогоднего результата, - сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб»

Пока специалисты затрудняются ответить, с чем связан такой результат, впрочем он ниже среднегодовой прибавки по автопродажам в Северной столице. За 11 месяцев 2018 года в Санкт-Петербурге дилеры реализовали 143 589 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 16 процентов превышает аналогичный период 2017 года.

В лидерах, как и в прошлом году, «Хендэ» «Киа» и «Лада». 17 926, 17 253 и 14 824 единицы соответственно. Прибавка к прошлогоднему отчетному периоду составила 16, 49 и 22 процента.