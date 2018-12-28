Бывший наркоторговец насиловал пятилетнюю девочку в Ленобласти

СЕГОДНЯ 15:59 2018-12-28T15:59:33+03:00

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В городе Тосно Ленинградской области 33-летний местный житель обвиняется в жутком преступлении против маленького ребенка. Мужчина избивал и насиловал дочь своей сожительницы. При этом девочке было всего пять лет.

- С мая по июнь 2017 года обвиняемый пользовался «положением», когда его сожительницы не было дома. В своей квартире в Тосно он насиловал пятилетнюю девочку, которая не могла в силу своего совсем маленького возраста как-либо воспротивиться мужчине или дать ему отпор, - рассказали в Следственном комитете Ленобласти.

Помимо насилия, ребенок натерпелся от друга своей мамы еще и побоев. В начале мая 2017 года, когда «семья» находилась на даче в селе Ушаки Тосненского района, пьяный мужчина схватил мокрое полотенце и жестоко ударил девочку. После хлесткого избиения, у маленького ребенка вылетел зуб. Как оказалось, причиной такого вспыльчивого поведения было, то, что девочка плакала.

Действия мужчины будут разбираться в суде. Кстати, это уже не первый раз, когда он нарушает закон. Ранее он уже обвинялся в торговле наркотиками.