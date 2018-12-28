ЖК «Маршал» компании Л1 сдан точно в срок

СЕГОДНЯ 16:10 2018-12-28T16:10:34+03:00

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27 декабря 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса комфорт-класса «Маршал». Строительство завершено точно в срок.

Общая площадь многосекционного дома переменной, от 16 до 17 этажей, высотности составляет 115637,1 квадратных метров. Здесь представлены 1472 квартиры от одной до трех комнат, а также коммерческие помещения и два паркинга – подземный и надземный – на 331 машино-место.

- В этом году мы планировали сдать к концу года один объект – ЖК «Маршал», а, в итоге, сдали и ЖК «Маршал», и ЖК «Премьер Палас» - досрочно, - отметил руководитель Компании Л1 Павел Андреев. - В этом году мы ввели в эксплуатацию рекордное количество квадратных метров, почти 220 тысяч! И это радует не только нас, но и всех, кто доверял и доверяет нашей Компании. Мы еще раз доказали, что мы Строительная Компания №1. Ну, и пользуясь случаем, хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом! Пусть он будет добрым и радостным.

Справка:

Жилой комплекс комфорт-класса «Маршал» находится на пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского, недалеко от станции метро «Лесная».

В августе 2018 года Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга присвоил ЖК «Маршал» адрес: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.117, стр.1.

Вниманию покупателей представлен широкий ассортимент квартир: от студий до трехкомнатных. В продаже есть и супериалы: квартиры со свободной планировкой, среди которых 44-метровые студии с 2-3 окнами. В настоящее время при приобретении 3-х комнатной квартиры покупатель получает машино-место в подарок.

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