Мужчина украл 20 тонн репчатого лука в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:13 2018-12-28T16:13:44+03:00

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Петербургские полицейский раскрыли необычное преступление – кражу тонн репчатого лука с продуктовой базы. Оказалось, что «остренький» овощ понадобился одному предпринимателю в Петербурге, который поспешил распродать краденное горожанам.

- В полицию Фрунзенского района Петербурга обратился представитель овощной базы, которая находится на улице Салова. Он рассказал, что декабря к ним приехал частный предприниматель, загрузил себе в машину 20 тонн лука на сумму 280 тысяч рублей, но, не заплатив, уехал, - рассказали в пресс-службе Главного управления МВД Петербурга.

Стражи правопорядка взялись найти негодяя, практически по запаху. Оказалось, что луковый «вор» - 38-летний мужчина, который находится в Петербурге незаконно, без регистрации. Овощи он уже успел распространить по торговым точкам на районе, а деньги забрал себе.

Луковое счастье превратилось в «горе луковое». Предприниматель теперь обзавелся уголовным делом и дал подписку о невыезде на время следствия.