2018-12-28T16:13:44+03:00
Происшествия

Мужчина украл 20 тонн репчатого лука в Петербурге

Предприниматель распродал овощи по разным торговым точкам во Фрунзенском районе города
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Предприниматель украл 20 тонн лука в ПетербургеПредприниматель украл 20 тонн лука в ПетербургеФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Петербургские полицейский раскрыли необычное преступление – кражу тонн репчатого лука с продуктовой базы. Оказалось, что «остренький» овощ понадобился одному предпринимателю в Петербурге, который поспешил распродать краденное горожанам.

- В полицию Фрунзенского района Петербурга обратился представитель овощной базы, которая находится на улице Салова. Он рассказал, что декабря к ним приехал частный предприниматель, загрузил себе в машину 20 тонн лука на сумму 280 тысяч рублей, но, не заплатив, уехал, - рассказали в пресс-службе Главного управления МВД Петербурга.

Стражи правопорядка взялись найти негодяя, практически по запаху. Оказалось, что луковый «вор» - 38-летний мужчина, который находится в Петербурге незаконно, без регистрации. Овощи он уже успел распространить по торговым точкам на районе, а деньги забрал себе.

Луковое счастье превратилось в «горе луковое». Предприниматель теперь обзавелся уголовным делом и дал подписку о невыезде на время следствия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жилой дом в центре Петербурга может обрушиться в любую секунду
Петербуржец пытался продавать наркотики с помощью ребенка
Новогодний рекорд: «Пулково» встретил 18-миллионного пассажира
В новогоднюю ночь в Петербурге появятся контейнеры для раздельного сбора мусора
ЖК «Маршал» компании Л1 сдан точно в срок
Бывший наркоторговец насиловал пятилетнюю девочку в Ленобласти
Продажи новых машин в Петербурге побили 4-летний рекорд
С 1 января 2019 года вырастут штрафы за безбилетный проезд в электричках
Водители устроили драку после ДТП на Московском шоссе в Петербурге
Горит ангар на Парнасе в Петербурге
С боем курантов в Ленинградской области стартует #годЗОЖ
Мужчина с гранатой разгуливал по Невскому проспекту в Петербурге
Беглов вошел в оргкомитет по празднованию 350-летия со дня рождения Петра I
Рельсы не поделили: В Петербурге подрались водители трамваев
Губернатор Ленинградской области пообещал похудеть в 2019 году на 8 кг
Школьника из Ленобласти наградили медалью за «За мужество в спасении»
В Ленобласти лесника ограбили на 2 с лишним миллиона рублей
Беглов пообещал помочь «Метрострою» решить проблему с долгами
Петербург возглавил рейтинг ямочного ремонта дорог в России
У «Газпром Арены» пройдет акция в поддержку Александра Кокорина
Нападение на врачей скорой помощи в Петербурге попало на видео
«Зенит» не продаст Паредеса меньше, чем за 50 миллионов долларов
По итогам 2018 года Петербург вошел в тройку самых туристических городов России
Авторский сценарий фильма «Игла», в котором сыграл Виктор Цой, продают за 1,5 миллиона рублей
В Петербурге прошла еще одна забастовка метростроевцев