В новогоднюю ночь в Петербурге появятся контейнеры для раздельного сбора мусора

СЕГОДНЯ 16:33 2018-12-28T16:33:21+03:00

Власти города надеются, что жители города во время гуляний будут внимательны к тому, куда и что выкидывают

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На Новый год многие жители и гости Петербурга отправляются гулять по улицам города и там встречают бой курантов. Разумеется, не обойдется без шампанского, мандаринов, шоколадок и других традиционных продуктов для праздника. Чтобы сохранить улицы Северной столицы в чистоте, на них разместятся множество контейнеров для мусора. Но перед тем как выкинуть бутылку петербуржцам надо будет еще подумать, в какой из открытых баков это сделать.

- В новогоднюю ночь в местах проведения массовых мероприятий будут установлены 29 парных контейнеров для раздельного сбора мусора. Баки желтого цвета предназначены для отходов, которые перерабатываются: стекло, бумага, некоторые виды пластика. А зеленые контейнеры подойдут для не перерабатываемого мусора, - сообщили в Смольном.

Такие культурные с заботой об экологии мусорки будут стоять на Дворцовой площади со стороны Миллионной улицы и Певческого моста, на углу Дворцовой набережной, на Малой Конюшенной улице и перед Гостиным двором.

Раздельный сбор мусора в Петербурге на праздник организован впервые. До того были подобгые опыты во время ЧМ по футболу и 22 декабря, когда приехал погостить в Северную столицу Дед Мороз. Тогда удалось собрать около 20 кубов отходов. Будут ли петербуржцы столь внимательны к чистоте города в эту новогоднюю ночь, остается только проверить.