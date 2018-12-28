2018-12-28T16:33:21+03:00
Общество

В новогоднюю ночь в Петербурге появятся контейнеры для раздельного сбора мусора

Власти города надеются, что жители города во время гуляний будут внимательны к тому, куда и что выкидывают
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На Новый год в Петербурге установят контейнеры для раздельного сбора мусора Фото: Сайт администрации правительства ПетербургаНа Новый год в Петербурге установят контейнеры для раздельного сбора мусора Фото: Сайт администрации правительства Петербурга
Изменить размер текста:

На Новый год многие жители и гости Петербурга отправляются гулять по улицам города и там встречают бой курантов. Разумеется, не обойдется без шампанского, мандаринов, шоколадок и других традиционных продуктов для праздника. Чтобы сохранить улицы Северной столицы в чистоте, на них разместятся множество контейнеров для мусора. Но перед тем как выкинуть бутылку петербуржцам надо будет еще подумать, в какой из открытых баков это сделать.

- В новогоднюю ночь в местах проведения массовых мероприятий будут установлены 29 парных контейнеров для раздельного сбора мусора. Баки желтого цвета предназначены для отходов, которые перерабатываются: стекло, бумага, некоторые виды пластика. А зеленые контейнеры подойдут для не перерабатываемого мусора, - сообщили в Смольном.

Такие культурные с заботой об экологии мусорки будут стоять на Дворцовой площади со стороны Миллионной улицы и Певческого моста, на углу Дворцовой набережной, на Малой Конюшенной улице и перед Гостиным двором.

Раздельный сбор мусора в Петербурге на праздник организован впервые. До того были подобгые опыты во время ЧМ по футболу и 22 декабря, когда приехал погостить в Северную столицу Дед Мороз. Тогда удалось собрать около 20 кубов отходов. Будут ли петербуржцы столь внимательны к чистоте города в эту новогоднюю ночь, остается только проверить.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жилой дом в центре Петербурга может обрушиться в любую секунду
Петербуржец пытался продавать наркотики с помощью ребенка
Новогодний рекорд: «Пулково» встретил 18-миллионного пассажира
Мужчина украл 20 тонн репчатого лука в Петербурге
ЖК «Маршал» компании Л1 сдан точно в срок
Бывший наркоторговец насиловал пятилетнюю девочку в Ленобласти
Продажи новых машин в Петербурге побили 4-летний рекорд
С 1 января 2019 года вырастут штрафы за безбилетный проезд в электричках
Водители устроили драку после ДТП на Московском шоссе в Петербурге
Горит ангар на Парнасе в Петербурге
С боем курантов в Ленинградской области стартует #годЗОЖ
Мужчина с гранатой разгуливал по Невскому проспекту в Петербурге
Беглов вошел в оргкомитет по празднованию 350-летия со дня рождения Петра I
Рельсы не поделили: В Петербурге подрались водители трамваев
Губернатор Ленинградской области пообещал похудеть в 2019 году на 8 кг
Школьника из Ленобласти наградили медалью за «За мужество в спасении»
В Ленобласти лесника ограбили на 2 с лишним миллиона рублей
Беглов пообещал помочь «Метрострою» решить проблему с долгами
Петербург возглавил рейтинг ямочного ремонта дорог в России
У «Газпром Арены» пройдет акция в поддержку Александра Кокорина
Нападение на врачей скорой помощи в Петербурге попало на видео
«Зенит» не продаст Паредеса меньше, чем за 50 миллионов долларов
По итогам 2018 года Петербург вошел в тройку самых туристических городов России
Авторский сценарий фильма «Игла», в котором сыграл Виктор Цой, продают за 1,5 миллиона рублей
В Петербурге прошла еще одна забастовка метростроевцев