2018-12-28T16:56:56+03:00
Общество

Новогодний рекорд: «Пулково» встретил 18-миллионного пассажира

Уходящий 2018-й год стал для воздушных ворот знаковым и полным новинок
Лилия КОЗЛОВА
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"Пулково" встретил 18-миллионного пассажира Фото: пресс-служба "Пулково""Пулково" встретил 18-миллионного пассажира Фото: пресс-служба "Пулково"
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За несколько дней до Нового года аэропорт Петербурга «Пулково» установил очередной рекорд. В пятницу, 28 декабря, воздушные ворота встретили 18-миллионного пассажира с начала 2018 года. В предыдущий год максимальный пассажиропоток составил 16,1 миллионов человек.

- Уходящий год был полон новинок и знаковых событий для «Пулково». У нас заработали 19 новых маршрутов, стали сотрудничать четыре зарубежные авиакомпании. Отметка в 18 миллионов человек – это исторический рекорд для воздушной гавани Петербурга. Мы благодарны за доверие нашим пассажирам, которые выбирают «Пулково» как отправную точку для своих путешествий по всему миру и как воздушные ворота в Россию, - заявил Владимир Якушев, гендиректор управляющей компании «Пулково».

Юбилейным пассажиром стала женщина, которая отправилась из Петербурга в Волгоград. Якушев лично поздравил путешественницу и вручил ей эксклюзивные подарки от аэропорта. В зале регистрации пассажиров развлекали мимы и талисман аэропорта желтый кот МасКот. Также путешественников угощали мандаринами, рождественскими десертами и трюфельными конфетами ручной работы, а в залах играл саксофонист.

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