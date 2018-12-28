Жилой дом в центре Петербурга может обрушиться в любую секунду

СЕГОДНЯ 17:27 2018-12-28T17:27:56+03:00

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В самом центре Петербурга еле стоит старый дом, который вот-вот и разлетится на части по кирпичикам. При этом в аварийном здании проживает еще шесть семей, которые никак не хотят покинуть свои квартиры, несмотря на серьезную опасность. В пятницу, 28 декабря, комиссия по чрезвычайным ситуация организовала заседание, чтобы решить, как помочь упертым людям.

- В доме 10 по Полтавской улице в Центральном районе Петербурга живут шесть семей, которые не согласились с оценкой их жилья и пытаются решить вопрос через суд. Однако времени на эту волокиту у них осталось немного. Во время мониторинга 13 декабря было замечено, что по несущей стене здания поползли трещины и разошлись маяки, - сообщили в Смольном.

Обрушиться здание может в любой момент, рассчитать точно невозможно, так как дом в ужасном состоянии. Администрация Центрального района Петербурга пытается поговорить с жильцами и объяснить им, что оставаться в своих квартирах просто не безопасно для жизни. Однако граждане уперты и не уступают своим принципам.

Во время заседания было решено: чтобы спасти людей, надо немедленно их выселить на маневренный фонд до тех пор, пока вопрос не решится в суде. А также отключения жилья от газа, так как деформация конструкций может повлечь за собой взрыв.