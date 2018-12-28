Пострадавшие в ДТП с поездом в Кудрово получат компенсацию

СЕГОДНЯ 18:16 2018-12-28T18:16:54+03:00

Пострадавшие в ДТП с поездом в Курдрово получат дополнительную компенсацию Фото: архив "КП"

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Вчера, 27 декабря, в Кудрово под Петербургом произошла авария на железнодорожном переезде. Поезд протаранил маршрутку К-491, которая оказалась на рельсах. Пассажиры, пострадавшие в ДТП получат денежную компенсацию, чтобы восстановить свое здоровье.

- Перевозчик предоставит компенсацию всем пострадавшим в аварии. Эта сумма будет дополнением к основной страховой выплате, которая предусмотрена обязательным страхованием официального перевозчика, - рассказали в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Какая именно будет выплачена сумма, не уточняется. Также управление по транспорту 47-го региона взяло под свой личный контроль реабилитацию пострадавших пассажиров, которые находятся в Александровской больнице. Там организовано постоянное дежурство, врачи следят, чтобы все получали необходимые медикаменты и услуги.