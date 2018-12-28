В новогоднюю ночь алкоголь будут продавать без ограничений в Петербурге

СЕГОДНЯ 18:32 2018-12-28T18:32:02+03:00

На Новый год в Петербурге не будет запрета на продажу алкоголя Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Какой же Новый год без шампанского и других согревающих алкогольных напитков. Наполнять бокалы под бой курантов будут практически все жители Петербурга. Причем, в этом году, даже успеть приобрести напиток можно будет и 31 декабря, и все остальные праздничные дни уже в 2019 году, так как действовать дополнительные ограничения на продажу алкоголя не будут.

- Традиционно в магазинах будет запрещена продажа спиртного в Петербурге с десяти часов вечера и до одиннадцати утра. При этом закон не распространяется на розничную продажу пива, сидра, медовухи, - отметили в Смольном.

Правительство Петербурга на некоторые праздники наоборот пытается ограничить горожан от алкоголя, чтобы было меньше пьяных инцидентов. Однако в Новый год власти надеются, что петербуржцы и гости Северной столицы будут вести себя прилично и пить в меру. Поэтому ни в новогоднюю, ни в рождественскую ночь дополнительные ограничения действовать не будут.