На КАД Петербурга горит «Газель»

СЕГОДНЯ 19:13 2018-12-28T19:13:53+03:00

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Проезжающие по кольцевой автодороге Петербурга горожане вечером 28 декабря наблюдают серьезное ЧП. На обочине трассы стоит «Газель», охваченная языками пламени. Огонь охватил грузовую кабину автомобиля, а рядом нет пожарных, которые спасли бы машину.

- На КАД горит «Газель». И огнетушителя ни у кого нет, - сообщают очевидцы произошедшего в социальной сети.

Сообщение о возгорании появилось в сети около шести часов вечера в пятницу, 28 декабря. Судя по кадрам, опубликованным в интернете, машина загорелась во время движения, водитель успел отогнать грузовик на обочину и быстро достать вещи из кабины. Рядом с полыхающим автомобилем стоит что-то похожее на матрас и коробку.

На КАД горит "Газель".

Пожар потушить оказалось затруднительно. Ни у кого из проезжающих мимо автомобилистов не было при себе огнетушителя, а пожарным приходится добираться до места ЧП через предновогодние пробки. Сообщений о пострадавших пока что не поступало.