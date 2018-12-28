Дети-сироты получили три крытых футбольных поля в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:33 2018-12-28T19:33:49+03:00

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Три крытых футбольных поля в безвозмездное пользование получили дети-сироты Петербурга. Спортивные площадки находятся на территории межрегионального отделения ДОСААФ России Северной столицы и Ленобласти в парке Сосновка. Причем на объектах дети могут заниматься спортом даже в зимнее время года.

- По словам петербурженки Маргариты Баулиной, которая выступила 20 декабря на ежегодной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, проект поможет привлечь детей-сирот и из неблагополучных семей к занятию спорта. При этом дополнительного финансирования на строительство стадионов не потребуется, - передает Смольный.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Владимиру Кириллову держать проект на контроле. Специально для этого было проведено совещание, на котором обсудили вопрос того, как обеспечить всем необходимым детей для занятия футболом.