Женщина назвалась турагентом и лишила отдыха 13 семей в Петербурге

СЕГОДНЯ 21:08 2018-12-28T21:08:30+03:00

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Собираясь отдохнуть на теплых островах, надо быть внимательным к тому, где вы покупаете путевку. А то можно остаться и без отпуска, и без денег. Таким обманным «бизнесом» промышляла одна жительница Петербурга, которая лишила более 10 семей отдыха.

- В 2016-2017 годах турагент из Петербурга представлялась сотрудницей одной фирмы, которой уже не существовало. Она пользовалась доверием своих клиентов и брала с них плату за туристические путевки, - рассказали в прокуратуре Петербурга.

При этом, получая деньги, разумеется, никаких билетов и гостиниц женщина своим клиентам не предоставляла. Она просто забирала деньги себе, а семьи, которых насчиталось аж 13, которые ей доверились, остались ни с чем. При этом, общий ущерб составил около полутора миллиона рублей.

Недобросовестную турагента суд за ее деятельность наказал. Женщине придется отбывать три года условно и возместить материальный ущерб пострадавшим.