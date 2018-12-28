В Тосно судят мужчину, который два месяца насиловал пятилетнюю дочь сожительницы

СЕГОДНЯ 22:33 2018-12-28T22:35:49+03:00

Педофила уже судили за наркотики. Фото: Архив "КП"

Мама в это время была на работе

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В Тосно в Следственном комитете завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Тосно, который обвиняется в сексуальном насилии над пятилетней девочкой.

Малышка - дочка его сожительницы. И когда мама уходила на работу, ее бойфренд насиловал ее маленькую дочку.

- В ходе следствия была установлена причастность мужчины также к нанесению побов ребенку. Он ударил девочку мокрым полотенцем, выбив зуб. И все потому, что ему надоел плачь пятилетней малышки, - сообщают в Следственном комитете.

Статьи, по которым его обвиняют, - "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "побои".

Ранее подозреваемого уже судили за незаконный сбыт наркотиков. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.