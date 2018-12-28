Адвокат Кокорина: Без продолжения курса релаксации у футболиста обострилась травма

СЕГОДНЯ 23:13 2018-12-28T23:13:00+03:00

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Александр Кокорин останется за решеткой еще, как минимум, до 8 февраля - именно на такой срок продлили арест футболисту, его брату Кириллу, а также другу из ФК "Краснодар" Павлу Мамаеву.

На дняхходили слухи, будто Кокорин и Мамаев сыграют в футбольном матче против сотрудников СИЗО. Однако адвокат Александра Татьяна Стукалова сообщает, что не только матч не состоится, более того, у Кокорина за решеткой обострилась травма колена.

- Не хотелось участвовать в популистских рассуждениях о футбольном матче в СИЗО, но вынуждена сообщить, что Кокорин Александр, согласно дейвствующего контракта с "Зенитом", не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях, не говоря о последствиях травмы колена, обострившейся в СИЗО, без продолжения курса релаксации, - говорит адвокат футболиста.