Похитители древесины в Ленобласти нажились на 40 миллионов рублей

28 Дек. 23:51 2018-12-28T23:51:11+03:00

Но преступников задержали и возбудили уголовное дело. Фото: Архив "КП"

Теперь ответят за все по закону

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Преступникам, которые летом вывезли лес из Выборгского района, предъявили обвинение.

Как сообщают следователи, по делу проходят бывший директор ЛОГКУ "Ленобллес" и его заместитель директора, а также ранее задержанные руководители коммерческой организации и двое руководителей подрядных организаций.

Директор и его зам, по версии следствия, использовали свое служебное положение для сокрытия преступлений. Статья, по которой возбуждено дело, - "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Дома у подозреваемых прошли обыски.

Напомним, речь идет о хищении и незаконном обороте древесины, вырубленной без цели заготовки на линейныхобъектах Ленобласти, которые являются федеральной государственной собственностью - это ЛЭП, карьеры, газопровод.

Ущерб, в который оценили действия преступников, составляет свыше 40 миллионов рублей. Расследование продолжается.